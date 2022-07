Sesap aguarda orientação do MS para iniciar vacinação contra a Covid em crianças de 3 a 5 anos

A Sesap informou nesta quinta-feira (14) que aguarda orientações por parte do Ministério da Saúde e a inclusão das doses no Programa Nacional de Imunização (PNI), para distribuir as vacinas aos municípios potiguares. A Secretaria Municipal de Mossoró disse que iniciará a vacinação logo que o Ministério da Saúde incluir a vacina no PNI. O Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac, solicitou a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para crianças de 3 a 5 anos e a aprovação da Anvisa ocorreu na quarta-feira (13)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, de forma emergencial, a utilização da vacina CoronaVac contra a Covid-19, em crianças de 3 a 5 anos. No Rio Grande do Norte, a Secretaria do Estado da Saúde Pública (Sesap) ainda não tem previsão para início do uso do imunizante nesse público.

A pasta informou nesta quinta-feira (14) que aguarda orientações por parte do Ministério da Saúde e a inclusão das doses no Programa Nacional de Imunização (PNI), para distribuir as vacinas aos municípios potiguares.

A Secretaria Municipal de Mossoró disse que iniciará a vacinação logo que o Ministério da Saúde incluir a vacina no PNI.

O Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac, solicitou a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para crianças de 3 a 5 anos e a aprovação da Anvisa ocorreu na quarta-feira (13).

Algumas cidades do país, já definiram o início da vacinação. No Rio de Janeiro, a prefeitura da capital definiu que vai vacinar crianças de 3 e 4 anos contra a Covid a partir desta sexta-feira (15).



Com informações do G1RN