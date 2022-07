“As pessoas querem oportunidades em suas cidades”, diz Jorge em Olho D’Água do Borges

O pré-candidato a deputado estadual Jorge do Rosário, em viagens conhecendo todas as regiões do Rio Grande do Norte, disse que um dos maiores desafios do próximo governo é exatamente trabalhar para gerar oportunidades de empregos nas pequenas cidades.

Na opinião do empresário, não basta gerar empregos somente nas cidades polos. “É preciso criar oportunidade em pequenas cidades como Olho D’Água do Borges, onde e ouvir dos moradores as dificuldades que enfrentam devido a falta de oportunidade”, diz.

O pré-candidato a deputado estadual pelo Avante disse que em Olho D’Água do Borges foi recebido pela ex-vice-prefeita e ex-vereadora Gildênia Paiva, que o buscou o diálogo com Jorge do Rosário exatamente pensando no projeto da geração de empregos no RN.

“Os moradores disseram que o problema maior da cidade é a falta de emprego. Eles relatam que muitas pessoas são obrigadas a abandonar a cidade em busca de oportunidade em outros estados, deixando para trás suas raízes e seus entes queridos”, destaca Jorge do Rosário.

"O projeto de desenvolvimento do interior é para resolver essa e outras questões. As pessoas querem oportunidades em suas cidades, querem ficar perto de suas famílias e de suas tradições. É por isso que impulsionar a economia do interior do estado é o meu principal objetivo", comentou Jorge.

O cenário encontrado em Olho D’Água do Borges por Jorge do Rosário não é diferente do que pode ser encontrado outras cidades do Oeste do Rio Grande do Norte, como Umarizal, Caraúbas, Patu, Messias Targino, Janduis, Campo Grande, Triunfo Potiguar.

Em todas, por falta de oportunidade, os moradores terminam migrando, em buscas de estudos e trabalho em centros maiores, como Mossoró e Natal. A proposta é promover o crescimento da economia do interior do estado e a geração de emprego e renda.

O pré-candidato agradeceu Gildênia Paiva por abrir as portas de sua casa, apresentar os interesses da população (geração de empregos e oportunidade) e buscar fortalecer o debate por emprego e renda. "Acredito que é a forma correta de se fazer política. Gastar sola de sapato e ouvir o que o povo tem a dizer e agradeço a Gildênia por essa oportunidade", disse.