21 municípios do RN estão em situação de emergência pelas chuvas; 11 tiveram reconhecimento Federal. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Norte, os municípios que estão em situação de emergência são: Natal, Ceará Mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Parnamirim, Nísia Floresta, Extremoz, Touros, Nova Cruz, Canguaretama, Montanhas, Várzea, Espírito Santo, Pedro Velho, Tibau do Sul, Ielmo Marinho, Nova Cruz, Boa Saúde, Jundiá, Brejinho, Taipu, conforme regulamentação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), através do Decreto Nº 31.679, desta quinta-feira (14).

A Coordenadoria de Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Norte atualizou, na noite desta quinta-feira (14), a situação de Decretos e situação de Reconhecimento Federal dos municípios potiguares atingidos pelas fortes chuvas.

Dos 21 municípios do Rio Grande do Norte reconhecidos em situação de emergência, 11 já tiveram reconhecimento do Governo Federal, são eles: Nisia Floresta, Canguaretama, Touros, Extremoz, Natal, Parnamirim, São Gonçalo, Ceará Mirim, Macaíba, São Pedro e Pedro Velho. Estes dois últimos foram incluídos nesta quinta-feira.

Dos municípios com Reconhecimento Federal, seis tiveram a solicitação de recursos atendida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil: Macaíba (R$ 283.600,00), Parnamirim (R$ 1.322.191,00), Touros (R$ 439.795,00), Canguaretama (R$ 655.900,00), Natal (R$ 3.186.007,00). Na noite desta quinta-feira, o município de Nisia Floresta também teve a solicitação de recursos aprovada, no valor de R$ 1.896.420,00.

