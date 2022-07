Mossoró Cidade Junina é aprovado por 94% dos participantes

Consulta popular realizada pela Ouvidoria-Geral do Município aponta que o “Mossoró Cidade Junina” 2022 foi aprovado por 94,2% dos participantes que responderam ao questionário virtual disponibilizado entre os dias 4 e 24 de junho.

Os números reafirmam o sucesso do evento, marcado pela expressiva presença de público em todos os seus polos, pela segurança, organização e planejamento.

No total, 502 pessoas participaram da consulta popular, avaliando a festa em seus variados aspectos e apresentando sugestões que servirão para adequações e/ou inovações nas próximas edições do evento.

O relatório da Ouvidoria destaca que a aprovação de 94,2% se deve, em grande parte, a dois fatores: organização e segurança.

“Mais de 90% das pessoas que participaram da consulta sentiram-se seguras no evento, de acordo com as respostas espontâneas. A partir da consulta popular, constatamos que o MCJ se consolidou em 2022 como uma festa cultural de alta qualidade, consolidação impulsionada pela organização, segurança e infraestrutura. A fluidez dos projetos e a boa articulação entre as diversas secretarias fizeram com que a população aprovasse as mudanças”, destacou a ouvidora-geral do Município, Janaína Holanda.

Além de opinião, a consulta trouxe um recorte do perfil dos visitantes do “Mossoró Cidade Junina” 2022, com informações sobre cidades de origem, meio de transporte utilizado e hospedagem, que servirão como base para a Gerência de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT) direcionar suas ações para as próximas edições do evento.

“Com a consulta, foi possível identificar visitantes das cinco regiões do país e até do exterior. A maior parte do público que respondeu ao questionário afirmou ser da região Nordeste (41%). Em seguida, aparecem as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, todas com 17%, e por último a região Norte, com 8%”, detalhou a ouvidora-geral.

Os dados consolidados pela Ouvidoria-Geral ressaltam ainda que o público teceu elogios às atrações culturais, estrutura física, segurança, acessibilidade, limpeza urbana e também à base de saúde montada para atendimentos durante o “Mossoró Cidade Junina”.

“Alguns participantes enfatizaram que a festa superou as expectativas. A nova estrutura da Estação das Artes, a padronização das barracas e o palco temático agradou muito os mossoroenses e os turistas”, acrescentou Janaína Holanda.

A ouvidora-geral pontua que também foram registradas algumas críticas específicas. O relatório final já foi entregue à Secretaria Municipal de Cultura e à comissão responsável pela organização da festa, para avaliação geral e definição do que poderá ser aperfeiçoado já em 2023. “Agradecemos a todos pela participação na consulta.

A riqueza das falas espontâneas e a interação com a população e visitantes mostraram o quanto foi importante aplicar esse questionário em plena realização do evento”, concluiu Janaína Holanda.