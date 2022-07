Prefeito mostra o que fez em 2 mil dias e revela em quem vai votar este ano

No final da tarde desta sexta-feira, 15, o prefeito Alan Silveira, de Apodi/RN, realizou o já tradicional encontro dos “bacuraus” na casa da ex-prefeita Gorete Pinto (sua mãe). Alan mostrou o que fez por Apodi em 2 mil dias de governo e, como se aproxima as eleições, revelou os nomes que pretende votar para presidente da República, Senado Federal, Câmara Federal, Assembléia Legislativa e Governo do Estado do RN.

Para presidente, Alan Silveira falou que escolheu a pré-candidata Simone Tebet, do MDB, seu partido. Já para senador da república, ele disse que a escolha foi por aquele que levou recursos para fortalecer a estrutura em Apodi, em benefício da população, no caso o ex-ministro e pré-candidato Rogério Marinho, governo Jair Bolsonaro.

Para deputado federal, Alan Silveira disse que também escolheu pelo critério de quem levou benefício para Apodi. Ele está fazendo referência ao ex-governador, ex-senador, o pré-candidato Garibaldi Alves Filho, que entre outras obras, fez a Barragem de Santa Cruz. Segundo ele, o povo de Apodi não poderia faltar com este voto.

O mesmo com relação a escolha para deputado estadual. Segundo ele, o presidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, do PSDB, foi muito atencioso com os pleitos realizados em prol do município de Apodi, não só com relação a zona urbana, mas também para atender quem mora da zona rural. “Ezequiel foi dez com Apodi”, disse.

Para Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Alan Silveira anunciou que vai votar na reeleição da governadora Fátima Bezerra, que tem como pré-candidato a vice-governador o deputado federal Walter Alves, do MDB. “É um amigo muito atencioso com Apodi. Para você ter uma ideia, ele já destinou R$ 9 milhões para o município de Apodi como deputado federal e agora é pré-candidato a vice-governador pela chapa da Governadora Fátima Bezerra, que vai a reeleição”, observa.

Dos escolhidos por Alan Silveira, só não apareceu a senadora Simone Tebet. Os demais compareceram. Rogério Marinho se diz lisonjeado e espera fazer mais pela região. Falou no mesmo sentido Garibaldi Alves e Walter Alves. O presidente da Assembléia Legislativa, deputado pré-candidato a reeleição Ezequiel Ferreira, disse que seu mandato se dedicou muito ao Oeste do RN e o reconhecimento por parte do prefeito de Apodi lhe deixa feliz.

"Nosso mandato na Assembleia Legislativa também está voltado para o Médio Oeste Potiguar. É um prazer participar de ações, que são anseios para melhorar a vida do Potiguar em vários municípios do nosso Rio Grande do Norte”, disse Ezequiel Ferreira, que também preside o PSDB Potiguar.