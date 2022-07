Prefeita Cinthia assina ordem de serviço para conclusão da UBS da Barra; obra estava parada há 7 anos

Depois da retomada dos atendimentos com médico clínico geral e equipe de enfermagem, dessa vez, a obra da Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora será retomada. A UBS estava com obras paralisadas desde 2015. A conclusão da UBS atende uma reivindicação antiga dos moradores por melhorias no equipamento que está desativado há mais de 7 anos, por falta de comprometimento da gestão passada, e que passará a ser sonho realizado e efetivado por meio da atual administração da prefeita Cinthia Sonale.