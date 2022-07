Barragem Armando Ribeiro Gonçalves apresenta leve queda no seu volume acumulado

O Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), monitora 47 reservatórios, com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares.

O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado nesta segunda-feira (18), indica que a lagoa do Bonfim, localizada em Nísia Floresta, acumula 43.133.150 m³, percentualmente, 51,19% da sua capacidade total, que é de 84.268.200 m³. No último relatório divulgado no dia 11 de julho, o manancial estava com 42.806.841 m³, correspondentes a 50,8% da sua capacidade total.

A lagoa de Extremoz continua com 100% da sua capacidade, que é de 11.019.525 m³. Já a lagoa do Boqueirão, localizada em Touros, acumula 10.944.058 m³, equivalentes a 98,82% da sua capacidade total, que é de 11.074.800 m³.

As reservas hídricas superficiais totais do RN somam 2.393.220.863 m³, equivalentes a 54,68% da sua capacidade total, que é de 4.376.444.842 m³. No dia 11 de julho, as reservas hídricas acumulavam 2.399.425.842 m³, percentualmente, 54,82% da sua capacidade total.

A barragem Tabatinga, localizada em Macaíba, acumula 27.438.187 m³, correspondentes a 30,54% da sua capacidade total, que é de 89.835.678 m³. No último relatório divulgado, o reservatório estava com 25.979.296 m³, equivalentes a 28,92% da sua capacidade total.

A barragem de Poço Branco acumula 35.509.654 m³, percentualmente, 26,11% da sua capacidade total, que é de 136.000.000 m³. Na segunda-feira da semana passada, o manancial estava com 34.920.081 m³, correspondentes a 25,68% da sua capacidade total.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do RN, acumula 1.523.151.793 m³, equivalentes a 64,18% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³. No dia 11 de julho, o manancial estava com 1.527.215.137 m³, percentualmente, 64,36% da sua capacidade total.

A barragem Santa Cruz do Apodi, segundo maior manancial do RN, acumula 263.673.240 m³, correspondentes a 43,97% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. No último relatório divulgado, o manancial estava com 265.359.680 m³, equivalentes a 44,25% da sua capacidade total.

Para saber sobre os volumes de outras barragens do RN acesse:

http://sistemas.searh.rn.gov.br/monitoramentovolumetrico.