Vacinação e procedimentos curativos gratuitos são realizados em julho na UNP Mossoró

Durante o mês de julho, é possível se vacinar ou realizar procedimento curativos na clínica-escola da Universidade Potiguar (UnP), que funciona dentro do Centro Integrado de Cidadania, no Campus Mossoró. Os serviços oferecidos são gratuitos e acessíveis ao público em geral.

A Clínica Integrada de Saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Para procedimentos curativos, o atendimento acontece nas segundas e quintas.

Já para a vacinação, às terças e quartas, são ofertadas vacinas contra Covid-19 e Febre Amarela; e de segunda a sexta as vacinas de rotina – aquelas recomendadas de acordo com a idade, e Influenza.

IMPACTO SOCIAL

Tanto na Sala de Imunização quanto no Laboratório de Feridas, os atendimentos são feitos por estudantes e professores de Enfermagem da UnP. De maio a junho de 2022, somente os enfermeirandos já realizaram quase 1.500 atendimentos gratuitos à população de Mossoró e região na clínica-escola.

“A UnP está há 20 anos em Mossoró e nossa atuação no Centro Integrado de Cidadania é um exemplo do compromisso social com a comunidade local, algo que está na alma da nossa Universidade”, afirma a Coordenadora de Cursos na Área de Ciências da Saúde, Profa. Cristina Carlos.

SERVIÇO

Clínica Integrada de Saúde (CIS)

• Horários: 7h30 às 17h30

Curativos

• Dias: segunda e quinta-feira.

Sala de Imunização

• Covid-19 e Febre Amarela: terça e quarta-feira;

• Rotina e Influenza: segunda a sexta-feira.

Contato: (84) 3323-8287