Fórum de Turismo do RN e 8ª Femptur acontecem neste final de semana em Natal

Dois importantes eventos de divulgação turística do Rio Grande do Norte – a 8ª Femptur (Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN) e o 13º Fórum de Turismo do RN – contam com financiamento do Governo do RN por meio do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria Estadual do Turismo (Setur). O investimento de R$ 68 mil serviu à montagem de estandes da Secretaria, em estilo lounge; da agricultura familiar; e do artesanato potiguar.



Os eventos ocorrem dias 21 (Fórum), 22 e 23 (Feira) de julho, no Centro de Convenções de Natal, com o objetivo de apontar diretrizes, projetar e analisar o crescimento do turismo norte-rio-grandense. A expectativa é receber 6 mil pessoas, entre profissionais da área e jornalistas de estados nordestinos, influenciadores digitais de todo o país e público em geral.



A programação do Fórum terá palestrantes nacionais como Mariana Aldrigui (presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio-SP), Ana Clévia Guerreiro (coordenadora de turismo do Sebrae Nacional) e Ana Carla Moura (coordenadora geral de áreas estratégicas para desenvolvimento turístico do Ministério do Turismo). Além de promover trocas de experiências, temas como Sustentabilidade, Tendências e Regionalização serão discutidos.



Na Feira, mais de 100 estandes farão divulgação e comercialização de passeios, peças de artesanato, apresentações culturais, fotografias, gastronomia e de produtos da agricultura familiar. Estão confirmadas as participações de 44 municípios potiguares e um paraibano.



“Promover a interiorização do turismo no Rio Grande do Norte é meta do Governo Cidadão, portanto estes eventos são importantes para divulgar os destinos do interior, como nossas serras, e outros tantos cenários que temos a serem explorados”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coêlho, coordenador do Projeto Governo Cidadão (em Substituição Legal - Portaria Nº 68, de 28 de março de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado em 29 de março de 2022).