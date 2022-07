Congresso Brasileiro de Odontologia - Celebrar confirma nomes de mais três palestrante

O Congresso Brasileiro de Odontologia - Celebrar confirmou, nesta quarta-feira (20), a participação de mais três nomes de renome na odontologia do país, que farão parte do evento.

Os professores Júlio Bassi - SP, Carla Gambá - RJ e Glória Pimenta - PB vão falar sobre os melhores tratamentos e os melhores materiais para o atendimento a pacientes com necessidades especiais.

Entre os temas abordados estão tratamentos com sedação através do Óxido Nitroso no consultório e também tratamentos mais complexos em ambiente hospitalar.

O Celebrar 2022 será realizado nos dias 11,12 e 13 de agosto, no Hotel Thermas, em Mossoró.

Com tema “O Reencontro”, o congresso contará 44 palestrantes, valorizando profissionais da região, assim como também contará com grandes nomes de referência da Odontologia Nacional.

Além dos palestrantes confirmados hoje, também já foram confirmados Rafael Puglisi - SP, Paulo Quagliato - MG, Leopoldino Capeloza - SP, Sekito Jr - RJ, Dickson Fonseca - RN, além de vários outros palestrantes de muita relevância científica no Brasil.

Além das atividades teóricas, o evento terá várias atividades práticas (handson) e contará também com um espaço para apresentação de trabalhos científicos.

O Celebrar ainda contará com uma feira comercial com a participação de empresas do ramo odontológico, vindas de várias regiões do Brasil, além de uma programação social que irá acontecer diariamente ao final das palestras.

O congresso vai discutir os principais temas da odontologia mundial com abrangência em todas as áreas da odontologia, tais como Fluxo Digital, Implantes, Estética, Prótese, Periodontia, Cirurgia e Ortodontia.

Profissionais das principais instituições de ensino e da categoria do Rio Grande do Norte (UFRN, UERN, Universidades privadas ) e do CRO-RN estarão presentes.

O público alvo do evento são os Cirurgiões Dentistas, Acadêmicos de Odontologia, Técnico em Prótese Dentária e Técnico em Saúde Bucal. A estimativa é que cerca de 1 mil participantes de todos os país compareçam ao evento.

“O principal objetivo do CELEBRAR 2022 é que neste “ reencontro” aconteça o compartilhamento com o que há de melhor em informação científica, experiências clínicas, um forte networking e assim um fortalecimento de toda a categoria odontológica”, informou a diretoria do Instituto de Ensino e Pesquisa Oral Clínica, organizadora do evento.

Os interessados podem buscar mais informações por meio das redes sociais do instituto @institutooralclinica, por meio do site www.congressocelebrar.com ou pelo Whatsaap (84) 98665496.