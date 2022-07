Prefeita Cinthia Sonale retoma obra que estava parada há sete anos

A prefeita Cinthia Sonale, acompanhada do vice-prefeito Valdeci Caetano, assinou na tarde desta terça-feira (19/07) ordem de serviço para ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde Maria Auxiliadora na comunidade de Barra, zona rural grossense. A solenidade de assinatura foi realizada em frente à UBS, e contou com a participação de secretários municipais, servidores, população em geral e vereadores.

“Quero agradecer a presença de todos vocês que me acompanham em um dia tão importante para comunidade de Barra. Para mim é motivo de muita alegria fazer o bem. Estar aqui, é lembrar de anos antes quando vim pedir voto e uma oportunidade para fazer o melhor por vocês, que é oferecer saúde de qualidade, e estou fazendo. Essa reforma da UBS mostra que estamos no caminho certo, é já retomamos com o atendimentos médico, toda quinta-feira. Grossos está em outro patamar”, disse a prefeita.

O morador da comunidade de Barra, Leandro, destacou o trabalho da prefeita Cinthia e agradeceu pelos benefícios destinados a Barra.

“Primeiro quero agradecer a Deus, depois a Prefeita Cinthia pela humildade e carinho. A comunidade de Barra é uma das mais esquecidas, e por isso sofre. Porém, na Gestão da prefeita Cinthia Sonle nós estamos sendo lembrados, pois já contamos com asfalto novo e revitalizado, fruto da busca incessante da prefeita junto a governadora, e agora a comunidade será beneficiada com ampliação e reforma da Unidade de Saúde. obrigado, Cinthia”, disse o morador.

A ordem de serviço é no valor de R$219.870, 85 que irá contemplar o equipamento público com reforma e ampliação em sua estrutura externa e interna, bem como na parte elétrica e hidráulica. Além de serviços de pintura, trocas de portas e janelas, troca do piso que receberá cerâmica nova, é forro de PVC, garantindo assim a estrutura necessária para receber servidores e toda a população dentro dos padrões e exigências estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



As obras iniciam essa semana, e em quatro meses ela estará pronta para servir a todos da comunidade de Barra.