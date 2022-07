Dois policiais são presos em Natal suspeitos de envolvimento em triplo homicídio

Wendel Fagner Cortez de Almeida, mais conhecido como “Wendell Lagartixa", policial militar reformado, e Francisco Rogério da Cruz, policial militar, foram presos nesta quarta-feira (20). Um terceiro suspeito foi identificado como João Maria da Costa Peixoto, mais conhecido como "João Grandão"; até o momento, ele segue foragido da Justiça. Segundo as investigações, o crime, que vitimou Yago Lucena Ferreira, Rommenigge Camilo dos Santos e Felipe Antoniere Araújo, no dia 29 de abril deste ano, na Redinha, foi cometido em atividade típica de milícia privada ou grupo de extermínio. Outros três homens foram vítimas do crime na modalidade tentada.