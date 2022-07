Prefeitura de Grossos anuncia Luau das Cores com mais de 10 horas de festa e atrações consagradas

Turismo, geração de renda, cultura e lazer. Sobre esses quatro pilares está assentada a 3ª edição do Luau das Cores de Grossos, que ocorre no próximo dia 06/08, na praia de Pernambuquinho.



Organizada pela gestão da prefeita Cinthia Sonale, a versão 2022 do evento vem com grande estrutura de palco, som e iluminação, e um rol de atrações pra ninguém botar defeito.



Lagosta Bronzeada, Dona Leda, Kalídia Santos, Luanderson, John Modão e DJ Rocco compõem a programação de mais de dez horas de festa, anunciada no final da tarde de ontem (20), em live de lançamento com influenciadores digitais, secretários e equipe organizadora.



“O Luau das Cores não é apenas uma festa. É um evento pulsante que valoriza nosso turismo e gera oportunidades de trabalho e renda para a população. Além disso, ele representa um momento para o exercício da nossa solidariedade, já que pretende arrecadar alimentos para serem doados às famílias em situação de vulnerabilidade social”, comentou a prefeita.



Vale destacar que o acesso ao evento será gratuito e que os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias carentes pela ADRA, entidade ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia.



Importa frisar também que os comerciantes interessados em vender seus produtos na festa deverão efetuar cadastro junto à Secretaria de Turismo e Eventos, às terças e quintas nos horários de 8h às 11h e de 14h às 16h.