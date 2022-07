Sesap faz apelo para que a população do RN busque a imunização contra a Febre Amarela

O estoque de imunizantes está disponível para atender desde bebês a partir dos 9 meses até adultos com 59 anos. As vacinas aplicadas evitam que a doença transmitida pelo Aedes aegypti possa se agravar, o que acontece em cerca de 15% dos casos. Febre alta e hemorragias são algumas das complicações que o vírus pode causar. Diante disso, a vacina é a prevenção de surtos e óbitos, evitando a disseminação e o risco de reurbanização do contágio em áreas infestadas pelo mosquito.