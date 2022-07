[COLUNA ESPLANADA] MDB tenta aproximar Temer e Ciro como opção para a terceira via

[COLUNA ESPLANADA] Expoentes do MDB e da centro-esquerda que não querem Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) como presidente da República ainda sonham com chapa viável da terceira via este ano. A nova articulação em diferentes frentes, ainda entre portas, tenta aproximar o ex-presidente Michel Temer (MDB) e Ciro Gomes (PDT). O projeto eleitoral é lançar a chapa Temer-Ciro, dupla que, a despeito do histórico de adversários, é a mais aceitável no mercado e entre grandes grupos já consultados. Temer, ruim de voto, espera ser aclamado candidato, e não vai se mexer. Ciro, em 3º lugar nas pesquisas, já chamou o então PMDB de ajuntamento de assaltantes. Mas num projeto comum de tirar Bolsonaro do Poder, eles se uniriam – e os entusiastas da chapa citam, como exemplo, a dupla Lula-Alckmin que, adversários em 2006, se digladiaram em ataques.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2022 - Nº 3399

Enfim, a 3ª via?

Tiroteio verbal

Dirigentes da Associação Nacional dos Delegados de PF e a Federação Nacional de Delegados de PF foram surpreendidos ontem com dois áudios de colegas da inativa com críticas à nota conjunta das entidades sobre a postura do presidente Bolsonaro quanto às urnas. A Coluna teve acesso a ambos, dos delegados Antonio Rayol e Dermeval Barreto. O primeiro diz que vai se desfiliar da ADPF. Tanto esta quanto a Fenadepol consultam seus associados para soltar posições do tipo.

Vaquinha de Farda

Com meta de arrecadar R$ 500 mil, o ex-ministro da Saúde General Pazuello (PL) abriu financiamento coletivo na plataforma Democratize. O militar da Reserva deve disputar o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro, por sugestão do ex-chefe e ainda protetor político Jair Bolsonaro. Mas Pazuello orientou a equipe passar o pente fino nos CPFs de doadores e deve barrar a menor suspeita de gente enrolada com a Justiça.

Herdeiro eleitoral

O ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral está ciente do fim da sua carreira política. O único condenado da Operação Lava Jato ainda preso quer, no entanto, manter o sobrenome no jogo político. O ex-deputado federal Marco Antonio Cabral, seu herdeiro, vai tentar voltar ao cargo este ano. Está ativo nas articulações da chapa do governador Claudio Castro (PL) com Washington Reis (MDB) ao Senado.

Dinheiro na praça

O Governo continua no esforço de benesses na economia para tentar reverter os índices de Bolsonaro nas pesquisas. A nova ofensiva é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe), que volta oferecer crédito bancário em diferentes instituições a partir de segunda-feira. a data de contratação da operação de crédito segue até 31 de dezembro de 2024.

Alta de ciberataques

Ameaças via e-mail crescem e continuam sendo o principal vetor de ciberataques. A Trend Micro, uma das principais empresas do setor, detectou e bloqueou, em 2021, mais de 33,6 milhões de ameaças nos “filtros de e-mail” de provedores baseados em nuvem – aumento de 101% em relação ao ano anterior. O crescimento mostra que o e-mail continua sendo o principal ponto de invasão dos criminosos cibernéticos.









ESPLANADEIRA

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)