Veja onde se vacinar contra Covid e Influenza neste final de semana em Mossoró

A imunização será realizada em dois pontos extras neste sábado (23): na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Soares, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, e no ponto extra instalado no Partage Shopping Mossoró. A vacinação na UBS ocorre das 8h às 16h; e no shopping das 10h às 18h. A vacinação será retomada na segunda-feira (25).