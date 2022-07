Conselho Regional de Medicina constata falta de insumos no Tarcísio Maia

A fiscalização do Cremern aconteceu na quarta-feira (21) e teve como objetivo dar continuidade às cobranças do Conselho por uma Saúde de qualidade no Estado e, consequentemente, melhor condição de trabalho para a classe médica. Na ocasião, os conselheiros visitaram o Tarcísio Maia e o Hospital da Hapvida, onde observaram as instalações das unidades e insumos e condições de trabalho dos profissionais.

O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte – CREMERN realizou fiscalizações em hospitais de Mossoró nesta quarta-feira (21).

O objetivo maior foi dar continuidade às cobranças do Conselho por uma Saúde de qualidade no Estado e, consequentemente, melhor condição de trabalho para a classe médica.

A fiscalização teve início no Hospital Tarcísio Maia, onde a equipe foi recebida pelo diretor técnico, Gustavo Vidal e a enfermeira coordenadora do Núcleo Interno de Regulação - NIR, Laelma Nogueira.

Os conselheiros visitaram praticamente todas as alas do hospital e receberam uma longa explanação sobre as dificuldades do hospital, principalmente na parte estrutural.

O diretor técnico informou que já tem o projeto de reforma e que está próximo de ter início. Outra questão observada durante a fiscalização foi a falta de insumos, um problema que está sendo recorrente, porém segundo informaram, muitas vezes a equipe recebe a colaboração do repasse de outras unidades.

Foram também fiscalizados os 20 leitos da UTI, fruto da Ação Civil Pública movida pelo CREMERN, que apresentam um diferencial no atendimento do hospital e estão em pleno funcionamento. O médico e conselheiro Ronaldo Fixina acompanhou a fiscalização no Hospital Tarcísio Maia.

Dando sequência a fiscalização, a comitiva esteve no Hospital da Hapvida, Celina Guimarães. Essa foi a segunda fiscalização naquela unidade. A primeira foi no ano passado, onde foi solicitado a escala presencial no setor de obstetrícia. Diante a ausência de resposta, o Cremern voltou ao hospital para cobrar a contratação de equipe.

As fiscalizações foram realizadas com as presenças do presidente do Cremern, Dr. Marcos Jácome, o diretor do DEFIS, Dr. Francisco Braga, juntamente com os conselheiros Dra. Maria Cristina Monte e Dr. Neuman Figueiredo, além da assistente administrativa Carmen Melo.