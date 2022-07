Sesap RN realiza convocação de 153 servidores temporários da saúde

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) convocou, nesta sexta-feira (22), mais 153 servidores temporários para compor o quadro de profissionais da pasta. O chamado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do Rio Grande do Norte.



A convocação é resultado do processo seletivo para contratação temporária de excepcional interesse, iniciado em janeiro. Os profissionais deverão assinar o contrato dentro dos próximos 20 dias úteis.



A listagem inclui médicos clínicos gerais e técnicos em enfermagem, em enfermagem de UTI neonatal, biodiagnóstico e farmácia. Os trabalhadores estão distribuídos para as oito regiões de saúde do estado.



Confira a listagem completa aqui:



http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20220722&id_doc=779189