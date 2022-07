“No país que sonhamos tem comida na mesa”, diz Fátima Bezerra

A declaração da governadora Fátima Bezerra, pré-candidata a reeleição, foi durante a convenção do PD do B na manhã deste sábado, 23, em Natal. Ainda neste sábado, vai acontecer a convenção do PT. O tom será o mesmo. É que a federação entre PT, PCdoB e Partido Verde foi aprovada à unanimidade. Em sua mensagem, a governadora Fátima Bezerra falou em levar esperança ao povo.

A governadora Fátima Bezerra discursou na manhã deste sábado (23) na convenção do PCdoB no Rio Grande do Norte e falou sobre a importância da reeleição para o Governo do Estado, e da eleição do presidente Lula no plano nacional, além de conseguir uma boa base nas Casas legislativas.



“Do empenho de cada um de nós, de cada mulher, de cada homem, de cada jovem, dependerá o nosso futuro. E o futuro com o qual sonhamos tem comida na mesa, tem emprego digno, tem educação, tem saúde, tem cultura”, disse Fátima durante o seu discurso.



Compareceu também ao evento Carlos Eduardo (PDT), pré-candidato ao Senado em aliança com o Partido dos Trabalhadores, e o vice-governador, Antenor Roberto, além de outras lideranças do PCdoB. A federação composta por PT, PCdoB e Partido Verde foi aprovada à unanimidade.



“A federação que une o meu Partido dos Trabalhadores ao PCdoB e ao Partido Verde é parte fundamental desse processo para reconstruir e transformar o Brasil”, defendeu Fátima Bezerra.



A governadora também afirmou que a campanha será uma maneira de levar esperança ao povo. “Nos próximos 70 dias, é nossa tarefa, é nossa nobre tarefa, levar nossa mensagem de esperança por todos os cantos deste Estado. Explicar aos amigos, aos vizinhos, aos colegas da escola e do trabalho, que é o nosso futuro e o futuro das novas gerações que está em jogo”, declarou a governadora.







“Bolsonaro sequestra direitos”

Fátima Bezerra ainda fez críticas ao Governo Federal e disse que o presidente Jair Bolsonaro “sequestra os direitos dos trabalhadores”.



“O sofrimento provocado por esse governo autoritário, desumano, fascista, atinge todos os setores mais vulneráveis da sociedade. Bolsonaro sequestra os direitos dos trabalhadores, das mulheres, de negros e negras. Persegue os povos quilombolas, indígenas, a população LGBTI+. Censura e asfixia a educação e a cultura, destila ódio contra artistas, sindicatos, movimentos sociais, e todos os que ousam reagir e resistir a tanta barbárie. Mas nós não temos medo. Resolvemos lutar para derrotar todo esse obscurantismo que cobriu de desgraças o nosso país”, declarou a governadora.







Trabalho no governo

Durante a convenção, a governadora Fátima Bezerra falou das dificuldades que encontrou no mandato no Governo do Estado e destacou a participação de do vice-governador, Antenor Roberto, no enfrentamento desses problemas.



“Nós trabalhamos muito, junto com o vice-governador Antenor Roberto e uma equipe muito comprometida, para tirar este Estado de um situação de colapso. Nós estamos arrumando a casa, nós colocamos os salários em dia, pagamos 1 bilhão de folhas atrasadas, reconquistamos a credibilidade do setor produtivo, retomamos nossa capacidade de investimento. Fizemos muito, mas temos muito por fazer”, disse.



Fátima Bezerra ainda exaltou o gesto do vice-governador Antenor em compreender a necessidade de ampliar as alianças e ceder o cargo na disputa para Walter Alves (MDB). “O PCdoB é um partido de luta, forjado na defesa da democracia. Não é por acaso que estamos e sempre estivemos ao lado do presidente Lula”, disse.