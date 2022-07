“Faremos mandato de 8 anos juntos no Senado”, diz Jean na convenção do PT

Desde cedo a governadora Fátima Bezerra enfatiza, em contato com a imprensa, que o inimigo é o bolsonarismo e exalta a união de vários partidos pelo bem do Rio Grande do Norte. “Da recém-criada federação com o PT, fazem parte o PV e o PCdoB. Também estão na nossa coligação o MDB, o Republicanos, o Pros, o Avante e o PDT. O PDT de Leonel Brizola. Saudoso Brizola, que tanto nos ensinou e nos inspirou”, acrescentou Fátima.

Durante a convenção do Partido dos Trabalhadores - e da federação que une o PT ao PCdoB e ao PV nas eleições de 2022 - o Senador Jean Paul Prates, em seu pronunciamento, disse que fará um mandato coletivo com Carlos Eduardo (PDT), candidato ao Senado na chapa com Fátima Bezerra (PT) e de quem Jean será suplente.

“Estamos juntos pelo Rio Grande do Norte e pelo Brasil, e faremos um mandato juntos por oito anos. Carlos está conosco, assim como todas essas pessoas que estão aqui, em defesa da democracia”, declarou Jean. O evento foi realizado em Natal, no ginásio da Escola Estadual Floriano Cavalcante (FloCa).

A convenção do partido e da federação oficializa a chapa para a disputa nas eleições de 2022, com Fátima Bezerra (PT) para o Governo do Estado e Walter Alves (MDB) como vice, e Carlos Eduardo (PDT) para o Senado Federal com Jean na primeira suplência. O evento também confirma a federação entre PV, PCdoB e PT para as eleições no Rio Grande do Norte.

A governadora Fátima Bezerra, na convenção do PDT, disse que o adversário é o bolsonarismo, explicando a união dos partidos MDB, PV, PC do B e PT nestas eleições. Ela entende que o bolsonarismo é o inimigo dos trabalhadores. “A crise política, econômica e social do país tem um responsável supremo. E vocês sabem o nome dele. Fora, Bolsonaro!”, declarou a governadora do RN.

Na convenção do PT, Jean Paul Prates também destacou as dificuldades que Fátima Bezerra, quando senadora, enfrentou ao lidar com o golpe institucional contra Dilma Rousseff. O Senador Jean falou ainda das dificuldades que encontra hoje diante do governo Bolsonaro. “Um presidente tirano e um grupo de ultraliberais que querem vender o país, atacar a democracia, sacar os direitos das pessoas e agora não querem sair do poder, contestando as eleições”, disse.



“Mas não vamos permitir. Se necessário, terá pedido de impeachment toda semana protocolado por este senador toda vez que o presidente atacar a democracia e o Brasil”, complementou Jean.



Durante sua fala, Carlos Eduardo exaltou o trabalho do Senador Jean no Senado Federal. “Ele que foi eleito um dos melhores parlamentares do Congresso”, declarou, referindo-se à eleição dos “Cabeças do Congresso”, lista em que Jean foi incluído.







“Ensina a somar”

O ex-deputado Fernando Mineiro (PT-RN) usou sua fala durante a convenção do Partido dos Trabalhadores para elogiar o Senador Jean. “Um gigante, que nos ensina a fazer política e a somar. Muito obrigado”, declarou Mineiro.