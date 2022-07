Bolsonaro lança candidatura, xinga Lula, ataca o STF e escolhe Braga Neto para vice

Em seu discursos de mais de uma hora, Bolsonaro tentou passar a ideia que apoia as mulheres, os pobres os nordestinos. Disse que Lula é bandido e convocou seus seguidores para um último protesto contra o STF: “Nós somos maioria, nós somos do bem, nós temos liberdade para lutar pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez".

O Partido Liberal lançou oficialmente o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro como candidato à reeleição. Em seu discurso, Bolsonaro xingou Lula e convocou eleitores, que ele considera maioria, para um último protesto contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

O lançamento oficial da campanha de reeleição de Bolsonaro ocorreu no Maracananzinho, no Rio de Janeiro. Bolsonaro tentou vender a ideia de que está próximo as mulheres, que está preocupado com os pobres, com os nordestinos e que defende a democracia.

Na mesma ocasião, também foi escolhido o general Walter Braga Neto para disputar a eleição como candidato a vice-presidente. Neste caso, o vice-presidente Hamilton Mourão segue outro destino político. Braga Neto já havia se filiado ao PL para sair candidato nesta eleição.

Sobre o ex-presidente Lula, Bolsonaro repetiu notícias falsas e distorceu falas públicas do ex-presidente. Disse que Lula quer legalizar o aborto, as drogas e que defende roubo de celular e o estímulo ao sexo entre crianças a partir de 5 anos de idade.

Atribuiu outros adjetivos para Lula, como “bandido” e “ex-condenado”.

Sobre os ministros do STF, Bolsonaro os chamou de “poucos surdos de capa preta”. “Nós somos maioria, nós somos do bem, nós temos liberdade para lutar pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez", disse.

Num discurso que durou mais de uma hora, Bolsonaro elogiou e agradeceu ao presidente da Câmara Arthur Lira, que estava presente, pela aprovação da Lei que permitiu burlar a Legislação Eleitoral, para distribuir recursos públicos entre várias camadas sociais e pela lei de redução do ICMS.