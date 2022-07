Criminosos furtam cabos da rede elétrica e prejudicam moradores de Grossos e Areia Branca

A Neoenergia Cosern informa que registrou o furto de 5.100 metros de cabos da rede elétrica entre Alagamar e Areias Alvas, em Grossos, na Costa Branca, na última quinta-feira (21).



Os 31 vãos (espaços entre os postes, formados por três cabos cada) roubados foram repostos neste domingo (24).

Ao longo do ano de 2021, a Neoenergia Cosern registrou 1.228 interrupções no fornecimento de energia elétrica provocadas por furto de cabos da rede elétrica em todo o estado.

De 1 janeiro a 24 de julho de 2022, já foram registradas 2.031 ocorrências causadas pelo mesmo motivo – o que representa um aumento de 449% em relação ao mesmo período do ano passado (370 ocorrências de furto entre 1 janeiro a 24 de julho de 2022).

Em Areia Branca, o furto de cabos da rede elétrica na madrugada do sábado (23), provocou transtornos no fornecimento de energia e água à residências.

A falta de energia provocou o desligamento da linha da bomba do poço II, o sistema foi desligado. Após o restabelecimento da energia, foi detectado que o equipamento queimou, e o Poço teve que ser novamente desmontado para a substituição da bomba.

A normalização do serviço está prevista para ocorrer na terça-feira (26), pela manhã.

Em todos os casos, a distribuidora registrou o boletim de ocorrência junto à autoridade policial e vem empreendendo todos os esforços para recompor a rede elétrica, a cada novo evento, o mais rápido possível.

O furto de cabos da rede elétrica provoca transtornos no fornecimento de energia para as unidades consumidoras, e tem colocado em risco o funcionamento de unidades de saúde, estações de âgua, empresas de vários segmentos e empreendimentos turísticos.

A Neoenergia Cosern ressalta que vem compartilhando informações e acompanhando as ações com a Secretaria de Segurança Pública para colaborar com a busca por soluções para o problema.