Fequaju 2022 foi sucesso de quadrilheiros, organização e público

O 4º Festival de Quadrilhas Juninas (Fequaju), do município de Serra do Mel foi um grande sucesso. Os quadrilheiros deram um verdadeiro show de cultura, levando alegria para todo o público que estava prestigiando o evento.

O Governo Municipal de Serra do Mel montou uma excelente estrutura para apresentações das quadrilhas, assim como montou arquibancadas para o público prestigiar os quadrilheiros durante quatro dias do Fequaju.

A abertura do festival, que se deu na quarta-feira, 20, foi com as quadrilhas da Categoria Escolar, um total de três. Já na quinta-feira, 21, quatro quadrilhas juninas fizeram apresentação disputando pela Categoria Tradicional, sendo a vencedora a Paixão Serrana, da Vila Brasília, que passou a aguardar a vencedora da Categoria Estadual, para a disputa de campeã e vice.

A campeã da Categoria Estadual foi conhecida na sexta-feira, 22, quando oito quadrilhas juninas, das cidades de Areia Branca, Mossoró, Assu, Portalegre, Baraúna, participaram da competição. A vencedora foi a Cia Junina Sonho Matuto de Areia Branca.

No sábado, 23, aconteceu a disputa entre Paixão Serrana (vencedora da Categoria Tradicional) e a Sonho Matuto (vencedora da categoria Tradicional Estadual). Os quadrilheiros realizaram grande apresentação e foram brilhantes e ofereceram ao público e aos jurados um verdadeiro espetáculo de cores, organização, encenações, sincronicidade, glamour e animação.

Por ter convencido a comissão julgadora, preenchendo melhor os requisitos de avaliação, vencedora foi a Cia Junina Sonho Matuto, da cidade de Areia Branca.

PREMIAÇÃO - Além de troféu de campeã, a Sonho Matuto recebeu prêmio de R$ 6 mil reais. E a vice-campeã, troféu mais R$ 4 mil reais.

SHOWS - Todas as noites, logo após o encerramento da disputa das quadrilhas juninas, shows na praça Cortez Pereira, onde se apresentaram artistas locais, como Daniel Matuto Estilizado, Zé Amado Forrozeiro, Ailson Forrozeiro e Marcos do Acordeon, Alisson Moura e Pegada Boa, Milenny Souza e Pegada Vim, Marcos Antonio e Forró A3, Gil Moral. E também: João Neto Pegadão, Bonde do Brasil, Cavaleiros do Forró, André Luví, Forró dos Plays e Erivan Morais e Colo de Menina.

CULTURA E SUA IMPORT NCIA

Após realizar a premiação aos vencedores, o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), enalteceu a organização do evento através das secretarias de Turismo e também de Educação e Cultura, a importância da valorização a cultura, bem como aos quadrilheiros participantes e ao público presente e disse acreditar que o Fequaju de 2023 será bem maior em participação de quadrilheiros e de público.