AVANTE trabalha para colocar sangue novo na Assembléia em defesa de Mossoró

Os outros partidos, no entanto, trabalham para preservar os mantos já existentes. Sobre o Avante, o presidente da sigla declarou: “Vamos eleger dois deputados, essa é a meta, e todos nós estamos firmes nesse propósito, cada um dos nossos pré-candidatos acreditando e envolvidos”, destaca Jorge do Rosário, um dos principais candidatos do partido a uma das 24 cadeiras da Assembléia Legislativa na próxima legislatura.

Enquanto os partidos tiveram preocupação de preservar os mandatos dos atuais deputados estaduais, o AVANTE trabalho em silêncio e formou nominata completa para a Deputado Estadual, e assim, sem nenhum deputado, passou a ser o partido mais viável para pré-candidatos sonharam com uma vaga na AL. Quer colocar sangue novo na Assembleia, principalmente em defesa de Mossoró-RN.

Com a meta de eleger dois deputados estaduais, o AVANTE tem em seu presidente estadual, Jorge Rosário, o mais forte para ter uma das cadeiras. Depois dele, aparecem nomes com presenças regionais, o que torna forte a nominata, e podem surpreender, entre eles, o ex-vereador e secretário municipal Cione Moura (Serra do Mel/Costa Branca); ex-prefeito de Governador Dix-sept Rosado, Antônio Bolota (Médio-Oeste); ex-vereador e secretário municipal de Assu, Sérgio Rocha (Vale do Açu); artista circense e influencer digital Nina Campelo (RN); empresário do setor de energias renováveis, Wal Messias (Parnamirim/Região Metropolitana); empresário de transportes, Paulinho de Touros (Touros/Região Metropolitana); comerciante e líder político Naro Félix (São Tomé/Potengi); ativista social e influencer digital, Alline Fernandes (RN).

Além destes, a nominata conta ainda Vinícius Salgado, Adeilton Silva, Eucana Samuel, Naldo Dantas, Marcos Almeida, Marcos da EMATER, Carlinhos Maximino, Ozias Vicente, Biel do América, professora Joíres Maria, irmã Edilma Cirilo, Brenda Melo, Rita de Cássia, Priscila Lima e Isabela Cristina. São pré-candidatos de diferentes regiões como Mato Grande, Litoral Sul, Metropolitana de Natal, Oeste, Agreste e Central.

