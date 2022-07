[COLUNA ESPLANADA] Ministério da Economia coloca mais um lote de terra da União à venda

[COLUNA ESPLANADA] O Ministério da Economia, no afã de encher os cofres do Tesouro, colocou mais um lote de terras da União à venda, publicado no Diário Oficial. Chama a atenção de quem conhece o litoral Norte do Piauí: Sem alarde, a bom preço, estão próximas às propriedades de luxo do chefe da Casa Civil do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira – onde ele desembarca de helicóptero.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2022 - Nº 3401

Vizinho poderoso

O Ministério da Economia, no afã de encher os cofres do Tesouro, colocou mais um lote de terras da União à venda, publicado no Diário Oficial. Chama a atenção de quem conhece o litoral Norte do Piauí: Sem alarde, a bom preço, estão próximas às propriedades de luxo do chefe da Casa Civil do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira – onde ele desembarca de helicóptero.

Êh, treta

O clima não é tanto de felicidade pré-eleitoral após acordo que consolidou uma coalizão que deve reeleger Ibaneis Rocha ao Governo do DF. Os mais atentos perceberam no domingo, na convensão do PL no Maracanãzinho: Só foi Ibaneis chegar ao palanque que José Roberto Arruda ficou indisposto e foi embora, levando a esposa e pré-candidata ao Senado Flávia Arruda.

Cenário imprevisível

Um grande empresário aposta que o presidente eleito não conseguirá governar em 2023, diante do cenário econômico que emendou a pandemia com a guerra Rússia x Ucrânia, que afetará o Brasil a médio prazo. Mas também pelo clima interno e caixa. A mando de Bolsonaro, Paulo Guedes queima boas reservas do Tesouro para reelegê-lo.

A aposta de Cunha

Experiente em pesquisas, Eduardo Cunha (PTB), o ex-presidente da Câmara dos Deputados que tentará voltar à Casa, tem repetido para seus contatos que o presidente (Lula da Silva ou Jair Bolsonaro) será eleito no 1º turno.





E como fico?

O senador Fernando Collor (PTB) se reuniu com o presidente Bolsonaro (PL) no Palácio por 40 minutos na última segunda-feira, dia 18, para tratar da candidatura ao Governo de Alagoas e abrir palanque ao chefe. Ciente do alto risco de derrota, quer garantir sua fatia em eventual novo Governo do aliado em Brasília.

Pobreza, sem água

Cerca de 36 milhões de brasileiros não possuem acesso à água potável e vivem em extrema pobreza. Um estudo publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revela que famílias mais pobres chegam a pagar 10 vezes mais por água do que as famílias mais ricas. O Brasil possui 12% da água doce do mundo e ainda assim vive uma crise ambiental e humanitária sem precedentes.

_________________________________________________________________

ESPLANADEIRA

# Ex-The Voice Kids Bell Lins anima a noite dia 2 no 4º Encontro Nacional de Lideranças Empresariais, no Estádio Mané Garrincha. # Os pré-candidatos petistas Guto e Ângela Cruz, de Condeúba (BA), podem abraçar a ACM Neto (UB) ao Governo da Bahia. # Alicerce Educação recebe aporte para ampliar expansão no País # FGV recebe inscrições até 21 de outubro para 1.283 vagas nas escolas de SP, RJ e BSB # Qconcursos garantiu o 4º lugar Ranking Yaman de Acessibilidade 2022 - Categoria TOP 30 E-commerces # Pessoa & Pessoa Advogados lança dia 8 de agosto a 2ª edição do Programa de Capacitação para Estudantes e Profissionais do Direito destinadas exclusivamente a pessoas negras.

_________________________________________________________________

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)