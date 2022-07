SAMU terá base instalada na Gangorra para atender Grossos e Tibau

A Prefeita Cinthia Sonale de Grossos, solicitou ao Governo do Estado a instalação de uma base do SAMU para as cidades de Grossos e Tibau, para dar suporte no atendimento de urgência e emergência à população.

Durante entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio desta terça-feira (26), Cinthia explicou que todo o processo já foi iniciado pelos dois municípios e que aguarda somente a confirmação por parte do estado para a instalação da base do SAMU.

“Solicitamos ao governo do estado, e Grossos está apto a receber a base do SAMU, em parceria com a cidade de Tibau, atendendo a população dos dois municípios, sendo a base instalada na Gangorra, estamos aguardando algumas definições e alguns detalhes por parte do estado, e em breve teremos o SAMU atendendo as duas cidades”, disse a prefeita.

Grossos e Tibau juntos, tema aproximadamente 15 mil habitantes, e no período de veraneio, essa população aumenta o que justifica a presença do SAMU.

Em maio deste ano, a prefeita Cinthia sancionou no Projeto de Lei Municipal que cria os cargos de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Condutor Socorrista vinculados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU do Município de Grossos.

“Hoje o SAMU está prestes a atuar de forma mais próxima e efetiva no nosso município, inclusive com os profissionais e saúde de Grossos e Tibau, para isso, já sancionamos a lei criando os cargos, o que significa uma grande conquista para a Saúde grossense haja vista termos a partir de agora maior agilidade e segurança no transporte de pacientes em estado grave”, ressalta.

A interiorização do SAMU no Rio Grande do Norte já expandiu o serviço para o município de Patú, e está em fase de implantação na cidade de Umarizal. E em breve, estará implementado em Grossos e Tibau.