Ministro da Educação anuncia saída de Danilo Dupas da presidência do Inep. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27), por meio das redes sociais do ministro Victor Godoy. Segundo ele, Danilo Dupas deixa o cargo a pedido, por motivos pessoais. Assumirá o cargo de presidente da autarquia, interinamente, Carlos Moreno, que desde de 2010 ocupa o cargo de Diretor de Estatísticas Educacionais do Inep. A mudança acontece faltando pouco mais de 4 meses para a realização das provas do Enem 2022. Segundo Godoy, o presidente interino vai garantir a “continuidade dos exames e avaliações fundamentais para toda a sociedade brasileira”.

FOTO: REPRODUÇÃO