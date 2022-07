Veja onde vacinar seu cão ou gato contra raiva em Mossoró nesta sexta, 29. A vacinação de caninos e felinos ocorrerá das 8h às 13h ou enquanto durar o estoque de doses disponibilizadas para a ação. Os locais onde haverá a aplicação da vacina contra a raiva são as UBSs Cid Salém, no bairro Abolição IV; Ildone Cavalcante, no Barrocas; Lahyre Rosado, no Sumaré; Maria Neide, no Dom Jaime Câmara; Francisco Pereira Azevedo, no Liberdade I; Maria Soares, no Alto de São Manoel; Chico Porto, no Aeroporto; José Leão, no Alto da Conceição. Os outros dois pontos são a Praça Américo Simonetti, no bairro Abolição V, e o CRAS do Bom Jardim.

Na próxima sexta-feira (29), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoverá mais uma ação de vacinação antirrábica em 10 locais distribuídos nas quatro zonas do município.

Foram escolhidas oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs), um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e uma praça.

A vacinação de caninos e felinos ocorrerá das 8h às 13h ou enquanto durar o estoque de doses disponibilizadas para a ação.

Os locais onde haverá a aplicação da vacina contra a raiva são as UBSs Cid Salém, no bairro Abolição IV; Ildone Cavalcante, no Barrocas; Lahyre Rosado, no Sumaré; Maria Neide, no Dom Jaime Câmara; Francisco Pereira Azevedo, no Liberdade I; Maria Soares, no Alto de São Manoel; Chico Porto, no Aeroporto; José Leão, no Alto da Conceição. Os outros dois pontos são a Praça Américo Simonetti, no bairro Abolição V, e o CRAS do Bom Jardim.

A vacinação contra a raiva também é realizada na sede do Centro de Controle de Zoonoses, localizada à rua Moisés da Costa Lopes, nº 83, bairro Nova Betânia. A imunização ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h. Às sextas-feiras a vacinação acontece das 7h às 13h.

De acordo com o CCZ, a estimativa é imunizar 80% dos 38.118 animais domiciliares na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. A campanha de vacinação antirrábica se estenderá até o dia 2 de setembro. O Dia D de vacinação ocorrerá em 20 de agosto.

O vírus da raiva é um dos mais letais da natureza e provoca no ser humano e nos animais encefalite aguda e progressiva, que pode levar à morte.