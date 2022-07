Prefeitura de Grossos realiza 1° Seminário Regional do Programa Saúde na Escola

A Prefeitura de Grossos realizou na manhã desta quarta-feira (27/07), na Escola Sagrado Coração de Jesus, edição municipal do 1° Seminário Regional Programa Saúde na Escola (Serpse) com tema "Boas Práticas de Promoção a Saúde na Rede Pública de Educação", que socializa as ações do Programa Saúde na Escola (PSE). A ação foi direcionado a estudantes da educação básica, diretores, professores, profissionais da saúde e comunidade escolar da rede municipal e estadual de ensino.



"É uma imensa satisfação estar aqui nesse evento que valoriza a educação na escola. Sei da importância desse programa para nossos alunos e famílias, pois trabalha a promoção da saúde e bem estar nas unidades de ensino municipal e estadual do nosso município, daí a importância do PSE na vida dos nossos estudantes", disse a prefeita Cinthia Sonale.



O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoções, prevenção e atenção à saúde, com visitas aos enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.



A exposição do Seminário Regional ficou por conta da coordenadora técnica da Segunda URSAP/ Mossoró, Maria da Saudade de Azevedo Moreira. "A escola agrega, soma, junta, e não separa, igual é o posto de saúde. O objetivo do PSE é contribuir para o crescimento do estudante, pois o conhecimento que os alunos adquirem vão para além dos muros das escolas, e chegam até suas famílias. Dentro da escola, também precisamos falar com nossos alunos sobre violência que tem crescido no nosso país, sobre vacinação, segurança alimentar e profissional, entre outras temáticas que apontam a importância do Programa Saúde na Escola", disse a palestrante.



O evento contou com apresentações dos alunos das escolas estadual e municipal, e apresentação artística do xaxado idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura.

O seminário está acontecendo em oito municípios da jurisdição da 12° Direc que inclui, além de Grossos, Areia Branca, Tibau, Mossoró, Upanema, Serra do Mel, Baraúna e Governador Dix-sept Rosado