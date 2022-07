Pragmatic Play consolida as suas posições no Brasil

É junho, e o clima está bom no Brasil, mas ainda não esquentou por causa da expansão da Pragmatic Play na América Latina. Uma das marcas mais modernas do mundo finalmente conseguiu encontrar o parceiro certo e entregar seu portfólio completo aos apostadores brasileiros. A empresa assinou um acordo com uma das principais operadoras de cassino online do país - Bingo ao Vivo. Possui posições sólidas e licença para atuar em um mercado ainda não desenvolvido. Por outro lado, Pragmatic Play tem todos os recursos para impulsionar qualquer marca além do seu potencial!



A parceria com o Bingo ao Vivo permite que o provedor traga o seu enorme portfólio de slots e ofereça os seus maiores sucessos e lançamentos aos fãs brasileiros. Pragmatic Play tem uma excelente reputação por causa de títulos bem pagos, como Sweet Bonanza, Day of the Dead, Wolf Gold e Cash Patrol. A empresa também é conhecida por seus slots clássicos - Shining Hot 40, Master Joker e Extra Juicy Megaways. A integração da famosa mecânica de Big Time Gaming aumentará ainda mais o interesse dos jogadores. Embora os apostadores brasileiros pareçam fortemente atraídos por jogos mais simples, como a obra-prima do crash https://slotcatalog.com/pt/slots/Jet-X, eles certamente apreciarão o enorme potencial de vitória de Megaways.

No entanto, o maior benefício da cooperação entre a operadora BR e Pragmatic Play é que o desenvolvedor entrará em operação. E isso não é uma metáfora, pois falamos sobre os seus jogos com dealer ao vivo. Durante os últimos dois anos, a liderança da Evolution Gaming no setor foi interrompida pela poderosa expansão de Pragmatic. Eles assinaram muitos contratos de exclusividade, como o do Bingo ao Vivo e secundários com operadoras que anteriormente trabalhavam com Evolution, mas não estavam vinculadas por acordos únicos. Além disso, a Pragmatic Play lançou rapidamente as suas próprias versões de mega-hits de mesa ao vivo e shows de jogo.

Falando sobre shows, Sweet Bonanza CandyLand, Mega Wheel e Boom City estão muito em alta agora. Os fãs da clássica experiência de jogo ao vivo no Brasil terão a oportunidade de desfrutar de variantes tradicionais e inovadoras de blackjack, roleta e bacará. Blackjack ONE e Mega Roulette são os mais populares aqui, oferecendo muitas apostas paralelas e ganhos aprimorados de até 500x da aposta. Andar Bahar, Mega Sic Bo e Speed Baccarat são outras jóias do jogo que ainda não foram apresentadas aos jogadores do país. Pragmatic Play sabe que o caminho de um pioneiro é difícil e incerto!

Talvez por isso, vemos uma dedicação em seus esforços para trazer todo o seu portfólio dos multiprodutos. Do ponto de vista técnico, não deve ser difícil para o Bingo ao Vivo somar todas as categorias principalmente por dois motivos. Em primeiro lugar, a operadora já utiliza tecnologia avançada alimentada por soluções de software de ponta! E em segundo lugar, todos os produtos da Pragmatic Play funcionam por meio de uma única API. Portanto, não ficamos surpresos ao ver que o provedor está disposto a expandir e oferecer os seus pacotes de Esportes Virtuais e Apostas Esportivas não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Mas antes de chegar lá, vamos continuar o tópico do cassino online!

A Pragmatic Play inventou e impôs ao mercado um sistema que rapidamente os transformou de apenas mais um concorrente em uma força motriz na indústria de iGaming. Na verdade, é bastante simples - Drops & Wins! Mas não se engane, este não é apenas mais um torneio com o objetivo de aumentar a reputação da marca. Drops & Wins é mais como uma oportunidade permanente para todos os jogadores otimizarem seu desempenho e caçarem prêmios enormes. As vitórias realmente grandes raramente caem, mas os usuários frequentemente ganham presentes menores, ajudando-os a manter o ritmo. Além disso, Drops & Wins funcionam separadamente para slots e jogos com dealer ao vivo, unindo todos os tipos de jogadores!





Muitas outras marcas, como Spinomenal, Red Tiger Gaming e Wazdan, rapidamente viram o potencial e lançaram torneios semelhantes, mas mais limitados. No entanto, o primeiro é sempre o responsável! A expansão da Pragmatic Play no Brasil acabará por abrir as portas para mais empresas, incluindo concorrentes do mais alto nível. De qualquer forma, se olharmos pela perspectiva dos jogadores, tudo isso não passa de uma boa notícia! O mercado brasileiro de jogos de azar está apenas despertando e muitas grandes marcas estão prontas para participar de um mercado regulamentado. Como eles não estão mais prestes a enfrentar a concorrência desleal, seu papel pode aumentar rapidamente. Apostas esportivas é outro produto que a Pragmatic Play pode oferecer através do Bingo ao Vivo.

Em 2021, esse mercado gerou quase US$ 1,5 bilhão em receita. Ninguém pode realmente prever a rapidez com que a área cinzenta diminuirá, dando lugar a operadores legítimos. Alimentado por provedores offshore, o Bingo ao Vivo e outros sites de cassinos brasileiros podem movimentar até US$ 6 bilhões nos próximos dois anos, de acordo com estudos recentes. Diante disso, a Pragmatic Play tem alguns produtos para oferecer. Os Esportes Virtuais ainda são algo novo, que oferece entretenimento premium baseado inteiramente na sorte. Os apostadores encontrarão uma variedade de esportes clássicos, corridas de cavalos e galgos.

As apostas esportivas da Pragmatic Play oferecem experiência de uma nova geração. O software otimizado para dispositivos móveis se destaca com excelente design e recursos personalizados à disposição dos apostadores. A plataforma permite apostas cruzadas, sistemas, Cash-Out total e parcial, ferramentas de construção de apostas e muito mais. As operadoras têm acesso a mercados esportivos, ligas e torneios ilimitados, podendo modificar as odds para oferecer as melhores condições aos apostadores brasileiros. Assim, verifica-se que a colaboração entre Pragmatic Play e Bingo ao Vivo é uma notícia verdadeiramente magnífica. Os jogadores locais já estão familiarizados com o estúdio iGaming, pois este não é o primeiro passo para eles aqui. No entanto, os seus movimentos anteriores eram muito mais cuidadosos e limitados.

Essa forte expansão também pode ser o catalisador para a empresa promover os seus produtos nos outros países da América Latina. Outra novidade é que o conteúdo do dealer ao vivo foi aprovado na Argentina e se juntará aos slots lançados há algumas semanas. Talvez a Colômbia e o Uruguai sejam os próximos da lista de expansão total, embora já tenham aprovado alguns produtos do fornecedor. De qualquer forma, podemos esperar mais notícias maravilhosas da Pragmatic Play na América do Sul!