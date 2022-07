SESED promove Dia D de vacinação para agentes de segurança pública do RN

O Governo do Rio Grande do Norte realiza nesta quinta-feira (28), no horário de 8h às 12h, um mutirão de imunização no Comando Geral da Polícia Militar, em Natal, voltado para os agentes de segurança pública que atuam no Rio Grande do Norte. Na ocasião, serão aplicadas doses de reforço (D4) contra a covid-19 e de vacina contra a febre amarela.

A campanha é uma parceria da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) com a Secretaria de Saúde de Natal, por iniciativa da Polícia Militar do RN.

A dose de reforço contra a covid-19 será do imunizante Oxford/AstraZeneca.

Devem tomar as vacinas: policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, servidores do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), servidores da SESED, policiais penais, policiais federais, policiais rodoviários federais, guardas e agentes de trânsito municipais, totalizando aproximadamente 12 mil profissionais de segurança pública.

No interior do estado a imunização está acontecendo normalmente em UBS e pontos extras disponibilizados pelas prefeituras, podendo ser buscada pelos profissionais em em qualquer dia da semana.