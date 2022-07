Prêmios globais do Nota Potiguar de julho saem para usuários de Natal

O 37° sorteio da Nota Potiguar contemplou 45 participantes da campanha no mês de julho com prêmios que totalizaram R$ 183 mil, distribuídos entre os usuários e as instituições escolhidas no momento do cadastro.

Devido às vedações estabelecidas pela legislação eleitoral, a divulgação do sorteio mensal está restrita ao aplicativo, que indica a data em que serão revelados os ganhadores do próximo mês, durante o período das eleições. Por isso, tanto as redes sociais quanto o site do programa estão temporariamente com acesso parcialmente indisponível.

No entanto, o usuário pode conferir a relação completa dos vencedores por meio do link da Nota Potiguar no site da Secretaria Estadual de Tributação.

Mensalmente, são distribuídos 42 prêmios de R$ 1 mil divididos entre as sete regiões fiscais do RN, sendo seis por cada região, e três prêmios globais de R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 50 mil. Para cada valor, as instituições recebem o equivalente a metade do prêmio de cada usuário. O resultado de julho saiu nesta quarta-feira (27).

Os três prêmios globais ficaram com usuários da capital. Já os 42 prêmios de R$ 1 mil foram para outros moradores das sete regiões, cada uma delas recebendo seis premiações regionais.

Prêmio de R$ 10 mil: Maria de Fátima Jerônimo Silva — Natal

Prêmio de R$ 20 mil: Ana Lídia Dantas Mesquita— Natal

Prêmio de R$ 50 mil: Luis Rodrigo Dantas da Silva – Natal

A relação de todos os ganhadores pode ser conferida AQUI.

As instituições escolhidas pelos vencedores receberam o equivalente à metade do valor do prêmio de cada um dos sorteados, além de participarem de um rateio de R$ 100 mil, totalizando um repasse de R$ 283 mil aos vencedores e suas instituições beneficentes.

A campanha vai ampliar a abrangência e entidades que atuam em defesa dos animais também poderão se cadastrar na Nota Potiguar a partir de setembro.

Para participar o programa usuário precisa instalar o aplicativo no smartphone e e acumular pontos ao solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal no momento de compras. A cada R$ 50 acumulados, o participante ganha um ponto.

Ao fim do mês, pode destinar a pontuação para obter descontos no IPVA ou outros benefícios disponibilizados pelo programa. Os pontos acumulados e não destinados são automaticamente revertidos em bilhetes, que concorrem à premiação em dinheiro todo mês. Toda a documentação necessária para receber o valor prêmio deve ser enviada via app. Informações pelo 84 3232-7077 (WhatsApp).