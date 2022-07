Sesap recomenda de aplicação da D4 contra a Covid-19 em todos os adultos do RN

A nota técnica emitida na noite desta quarta-feira (27) pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) recomenda a aplicação de uma segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas acima dos 18 anos no Rio Grande do Norte.

De acordo com a orientação, a dose deve ser aplicada com intervalo mínimo de quatro meses a partir do primeiro reforço (terceira dose).

Em Mossoró, a Secretaria de Saúde iniciou a aplicação do imunizante neste público já nesta quarta-feira (27).

O estado vacinou, até o momento, 2.006.953 pessoas com mais de 18 anos, o que representa 91% da população. Com a segunda dose são 1.883.735 (85%).



Com o primeiro reforço, ou seja, a terceira dose estão vacinados 1.249.085 pessoas, 56% e com a segunda dose de reforço (D4) são 234.386 pessoas, 10% da população.

"A ampliação do reforço deste público é fundamental para garantir a continuidade da imunidade contra a Covid-19 e auxiliar a redução dos casos confirmados e de internações, considerando que as medidas preventivas são voltadas para a vacinação e as medidas não farmacológicas", explica a coordenadora do programa de imunização Laiane Graziela.

O imunizante a ser utilizado para a dose de reforço deverá ser Pfizer, Janssen ou AstraZeneca. As plataformas de vacinas inativadas não estão recomendadas para a finalidade descrita no documento, seguindo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).