Salas do Empreendedor serão levadas aos 167 municípios do RN

Até o final do ano, todos os 167 municípios potiguares já deverão contar com suas respectivas Salas do Empreendedor.

A informação foi confirmada pelo superintendente do Sebrae-RN, Zeca Melo, durante reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), deputado Ezequiel Ferreira (PSDB). O encontro ocorreu na manhã da quarta-feira (27), na sede do Legislativo.

“Esta é uma grande iniciativa que deve contribuir para uma verdadeira revolução na economia das pequenas cidades do Estado. Vamos levar para todas as cidades do RN a orientação, informação e capacitação necessária para que os empreendedores potiguares possam ter sucesso com seus negócios onde quer que estejam”, disse Ezequiel.

Atualmente já são 79 as cidades potiguares inscritas no programa, e o objetivo é entrar em contato com 100% das Prefeituras. O projeto é uma parceria do Sebrae, da ALRN e a Federação dos Municípios do RN (Femurn).

As Salas do Empreendedor são locais de atendimento das Prefeituras Municipais dedicadas a fomentar a abertura de novos negócios, facilitando os processos de abertura de empresas, regularização e baixa, assim como a oferta de serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Os gestores municipais podem acessar o site do Sebrae para inscrever os municípios.

Segundo Zeca Melo, a Sala do Empreendedor “é o passo mais avançado e concreto para implantar efetivamente a Lei Geral das Microempresas, aprovada na Assembleia por unanimidade”. Ainda de acordo com o superintendente do Sebrae, o projeto não consiste apenas em um espaço físico, mas em ofertar para todos os empreendedores potiguares “o padrão de atendimento que eles encontram na sede em Natal, com informações sobre a legislação, créditos e oferta de programas”.

Outra meta da iniciativa é implantar uma Lei Geral das Microempresas para cada município potiguar, trabalhando em conjunto a isso uma política pública de incentivo aos pequenos negócios, como um programa de compras públicas para este setor. O Sebrae-RN está capacitando 28 consultores que atuarão coordenando 167 agentes de desenvolvimento que estarão presentes nas cidades.

O encontro contou ainda com as presenças de Itamar Maciel, presidente do Conselho do Sebrae-RN; Marcelo Toscano, diretor de operações do Sebrae-RN; Dulcinéia Brandão, diretora-administrativa da ALRN; Fernando Rezende, diretor da Presidência da ALRN, e Fernando Maia, chefe de gabinete do presidente da ALRN.