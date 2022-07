Primeiro óbito por Varíola dos Macacos no Brasil é registrado em Uberlândia

A confirmação foi dada pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (29). O óbito foi de um paciente do sexo masculino, com baixa imunidade. Até esta quarta-feira (27), o Brasil já tinha 978 casos confirmados de pessoas positivadas para varíola dos macacos, em 15 estados e no Distrito Federal. Embora bem menos letal que a varíola humana, erradicada em 1980, no sábado (23), a varíola dos macacos foi declarada pela OMS como uma "emergência de saúde global".