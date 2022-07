Governo do RN conclui neste sábado (30) a folha de pagamento de julho dos servidores

O Governo do Rio Grande do Norte pagará a segunda e última parcela do pagamento do mês de julho neste sábado (30), para ativos, inativos e pensionistas, ainda dentro do mês trabalhado.

Serão aproximadamente R$ 215 milhões depositados na conta dos servidores para conclusão da folha total de R$ 540,8 milhões.

Mais da metade dos trabalhadores do Estado já receberam o salário integral adiantado no último dia 15 ou 30% adiantado para quem recebe acima de R$ 4 mil. Neste sábado serão depositados os 70% restantes para esta faixa salarial e ainda o salário integral das pastas com recursos próprios.

No último dia 15 foi creditado na conta dos servidores ativos da Educação e de pastas com recursos próprios (Idema, Detran, Ipern e Arsep) a parcela de 40% do décimo terceiro.

A data para o pagamento dos inativos e pensionistas, assim como da segunda parcela para os ativos, e ainda o adiantamento para outras categorias da gestão estadual ainda será definida e em breve será anunciada.