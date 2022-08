Festival Gastronômico lota Martins/RN nos três dias deste final de semana

Esta é a 14ª edição do evento foi realizado pela Prefeitura Municipal apoio do Governo do Estado, através do Programa Cultural Câmara Cascudo e da Secretaria de Turismo (Setur). Entre os atrativos, está o clima e seus mirantes com visão privilegiada e três dias de shows em praça pública

O Festival Gastronômico e Cultural de Martins/RN voltou a ser realizado este ano após dois anos suspenso devido à pandemia da covid-19. Foram três dias de festa, nos quais o município de Martins recebeu turistas de várias regiões do Rio Grande do Norte e de outros estados.

Esta é a 14ª edição do evento foi realizado pela Prefeitura Municipal apoio do Governo do Estado, através do Programa Cultural Câmara Cascudo e da Secretaria de Turismo (Setur). Entre os atrativos, está o clima e seus mirantes com visão privilegiada e três dias de shows em praça pública.

Na programação do Festival Gastronômico 2022, o Governo do Estado aproveitou para instituir Monumento Natural Cavernas de Martins, criando, por lei, uma reserva ambiental de mais de 3,5 mil hectares de bioma caantinga na região entre as cidades de Martins, Umarizal e Portalegre.

O Programa Cultural Câmara Cascudo trabalha com recursos do ICMS definidos na Lei Estadual nº 7.799, de 30 de dezembro de 1999. No evento deste ano, a Prefeitura Municipal fez investimento com apoio da iniciativa privada, com a contratação de shows.

O evento, que teve início na última sexta-feira (29) e foi encerrado neste domingo (31), contou apresentações musicais e artísticas – poesia, teatro e dança. Ocorre na Praça Almino Afonso, no centro da cidade, com programação gratuita.

Martins recebe milhares de visitantes e turistas do Rio Grande do Norte e de vários estados em função do Festival que este ano tem celeiro cultural e gastronômico, Palco do Forró, playground para crianças, circo, além de cursos.





Durante os dias do evento, o município recebeu a visita da governadora Fátima Bezerra, prefeitos de várias cidades da região, deputados, senador, entre outras autoridades. Alguns em campanha e outros só para aproveitar o clima com boas refeições.

Participam desta edição sete restaurantes, além de seis estabelecimentos, dentre bares, docerias e lanchonetes. Há, ainda, praça com oito food trucks. Paralelo a isto, a culinária local, oferecida nos mirantes como Do Canto, da Carranca, Penhasco, entre outros.

Na parte musical, mais de 20 atrações, contemplando estilos que vão do jazz ao forró, passando pelo pop rock e soul, como o show de cantor Jorge de Altinho, o grupo Candeeiro Jazz, formado por Jubileu Filho, Zé Hílton e Sérgio Groove, animaram a praça de eventos.

A prefeita Maria José Gurgel destaca que o turismo é o que move a economia de Martins e que o Festival Gastronômico é o leva o cidadão a ir conhecer a cidade e ficar visitando em outros períodos do ano. Para ela, uma vez conhecendo a cidade, fica visitando.