LabSis registra tremores de terra no litoral do RN neste domingo (31)

A terra voltou a tremer no estado do Rio Grande do Norte neste domingo, 31 de julho. Às 19h05 UTC (16h05, hora local), um evento sísmico, de magnitude preliminar calculada em 3.7 mR, foi registrado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN na região litorânea do estado do Rio Grande do Norte.

Diversas pessoas, incluindo moradores da capital potiguar, relataram sentir o tremor de terra, inclusive publicando em suas redes sociais sobre o ocorrido.

Na madrugada do domingo, às 3h34 UTC (0h34, hora local), o LabSis/UFRN já havia registrado um tremor, de magnitude preliminar 2.4 mR, também no litoral do estado.

Segundo informações recebidas via Whatsapp, o primeiro tremor de terra foi sentido por moradores das regiões de Maxaranguape e Maracajaú.

O último evento registrado e divulgado pelo LabSis/UFRN no RN havia ocorrido no dia 24 de junho, às 19h39 UTC, na região do município de São Paulo do Potengi. O evento teve sua magnitude preliminar calculada em 2.0 mR.

O Laboratório Sismológico segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado do Rio Grande do Norte e também da região Nordeste do país.