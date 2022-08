Teve início oficialmente nesta segunda-feira (1º) a campanha “Mossoró Vacina nas Escolas”. A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Educação (SMS) e tem como objetivo atualizar a situação vacinal do público menor de 15 anos.

A Escola Municipal Niná Rebouças, no bairro Abolição IV, foi uma das primeiras unidades de ensino a começar a imunização deste público.

Francisco Pereira da Silva, morador do bairro, e pai de Stefany Pereira, esteve presente à ação. Ele levou a filha, de 10 anos, que cursa o quinto ano do Ensino Fundamental para receber o imunizante contra a Influenza.

“É bom para proteger os filhos da gripe e manter a criança sempre imune às doenças que apareçam. Trouxe minha filha hoje para tomar a vacina contra a gripe para ela ficar protegida. Fico aliviado vendo minha filha se imunizando contra a doença”, disse.

Secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas destaca que a campanha é de fundamental importância para a atualização do calendário vacinal das crianças no município.

Nesta campanha as crianças terão acesso a imunizantes que fazem parte do calendário básico de vacinação, além de doses contra a Covid-19 e Influenza.

“(A campanha) “Mossoró Vacina nas Escolas” vem para levar a vacina para mais perto das nossas crianças, para que consigamos atualizar o calendário vacinal dentro das escolas, como também melhorar os indicadores de saúde do nosso município e, consequentemente, a saúde de nossa população”, falou a titular da SMS.

“Sabemos da importância de manter o cartão de vacinação da criança atualizado. A campanha é uma ação pela vida que precisamos sensibilizar as famílias para proteger nossas crianças. Estamos facilitando o acesso. Não só vamos trabalhar a vacina contra a Covid-19, mas também a atualização do cartão de vacinação”, ressaltou Hubeônia Alencar, secretária de Educação do município.

Coordenador de Imunizações da SMS, Etevaldo Lima explica como os pais ou responsáveis podem participar da ação e imunizar a criança.

“Os pais recebem um comunicado da escola informando que determinada data e equipe de Saúde da Família estará com os imunobiológicos disponíveis para atender essa faixa etária. Mediante a autorização dos mesmos ou com a presença dos pais é feita a vacinação trazendo o cartão de vacina e um documento oficial com foto”.

Cada Unidade Básica de Saúde (UBS) está responsável pela logística de aplicação das vacinas nas escolas de sua região de abrangência. A ação ocorrerá por todo este mês.