Prefeitura de Grossos organiza forte esquema de segurança para o Luau das Cores

Diversão de qualidade é diversão segura. Com base nessa premissa a prefeitura de Grossos tem trabalhado para garantir a segurança dos participantes da 3ª edição do Luau das Cores, que ocorre no próximo sábado (6), na praia de Pernambuquinho.



A prefeita Cinthia Sonale tomou as devidas providências para que a festa aconteça de forma tranquila, adotando medidas preventivas como a proibição do acesso com bebidas em garrafas de vidro, e a obtenção de reforço policial junto ao Governo do Estado.



“Trata-se de um evento de massa e, portanto, o quesito segurança merece uma atenção especial da organização. Não por caso, conseguimos ampliar o número de policiais que farão a cobertura da festa, além de também assegurar a presença do GTO (Grupo Tático Operacional), corpo de bombeiros e dezenas de seguranças particulares”, comentou a prefeita.



Com uma programação recheada de grandes atrações, dentre elas Lagosta Bronzeada e DonaLeda, o Luau das Cores vai reunir público de toda a região oeste e promete ser o maior evento público do ano em Grossos.