Mutirão de vacinação é realizado nesta terça e quarta-feira em Mossoró

Nesta terça (02) e quarta-feira (03), será realizado um mutirão de vacinação gratuito contra Covid-19, Influenza e Febre Amarela. A ação acontece na Clínica Integrada de Saúde (CIS), da Universidade Potiguar (UnP), em Mossoró, das 7h30 às 17h.

Estarão disponíveis à população todos os imunizantes contra Covid-19 (Coronavac, Pfizer, Astrazeneca e Janssen). Em Mossoró, a quarta dose (2º reforço) está liberada para pessoas a partir de 18 anos desde que tenha tomado o 1º reforço há 4 meses. E a 1ª dose para crianças de 3 a 5 anos de idade.

Com relação à Influenza, podem receber a vacina pessoas a partir de 6 meses de vida; e contra a Febre Amarela, pessoas de 9 meses a 59 anos. Além das vacinas de campanha, também estará disponível a vacinação de rotina.

De acordo com a coordenadora de Cursos na Área de Ciências da Saúde, Profa. Cristina Carlos, essa ação é uma oportunidade para colocar a imunização em dia. “Estamos enfatizando as vacinas de campanha para que as pessoas coloquem em dia o cartão de vacinas. É importante levar esse documento para verificação das vacinas pendentes e completar o esquema vacinal”, salienta.

SERVIÇO

Mutirão de Vacinação UnP Mossoró

· Data: 2 e 3 de agosto

· Horário: 7h30 às 17h

· Local: UnP Mossoró

Vacinas:

· Covid-19 (Coronavac, Pfizer, Astrazeneca, Janssen): Segundo Reforço (4ª dose) para pessoas a partir de 18 anos; 1ª dose para crianças de 3 anos a 5 anos;

· Influenza: a partir de 6 meses de vida;

· Febre amarela: 9 meses a 59 anos.