Agosto terá mais dias ensolarados e maior circulação de ventos, segundo a Emparn

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou ocorrência de chuvas em 65 municípios nesta segunda-feira, primeiro dia do mês de agosto.

Climatologicamente, a partir deste mês ocorre a diminuição do volume de chuvas no estado, os dias são mais ensolarados e há aumento da circulação e da intensidade dos ventos.

“Com a chegada do inverno no hemisfério Sul, o centro de alta pressão localizado no centro do Atlântico Sul faz com que os ventos cheguem no Nordeste com mais intensidade, condição que não favorece a formação de nuvens de chuvas. Até meados de outubro o potiguar deverá vivenciar o aumento dos ventos e as temperaturas mais amenas”, explicou o chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

A previsão da semana é de ocorrência de pancadas de chuva praticamente todos os dias durante as madrugadas e início das manhãs.

“As chuvas poderão aumentar um pouco entre a quarta e quinta-feira, sempre no período noturno e começo das manhãs, momento onde se tem a influência do sistema de brisa. Com a atuação desse sistema, o vento que transporta e distribui a umidade para o território e favorece a formação de nuvens de chuva e até a diminuição da temperatura”, comentou Bristot.

BALANÇO DO FINAL DE SEMANA

O último final de semana de julho registrou chuvas de baixa intensidade em todas as regiões do estado. O Sistema de Monitoramento da Emparn registrou o maior volume em Campo Redondo (Agreste Potiguar) com 36,6mm seguido por Carnaubais (Oeste Potiguar) com 34.6mm, Pureza (Leste Potiguar) e Caiçara do Norte (Agreste Potiguar), cada um com 22.2mm.

“As condições meteorológicas favoráveis- com as águas mais aquecidas dos Oceano Atlântico associada a atuação do vento carregando a umidade para o território, por exemplo, provocaram as chuvas do final de semana no estado”, comentou.

PREVISÃO DA SEMANA DIA A DIA

02/08/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

03/08/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

04/08/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

05/08/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

06/08/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva no Litoral e Agreste.

07/08/22 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.