Jovem de 22 anos é assassinado a tiros dentro de um carro no Santo Antônio, em Mossoró

Matheus Marques dos Santos Batista, tinha levado o avô para um atendimento no Hospital da Liga e esperava o homem dentro do veículo, quando foi surpreendido pelos atiradores. O crime aconteceu por volta das 10h30 desta terça-feira (2), na rua Melo Franco, ao lado da Praça dos Hospitais. O jovem já havia sido preso anteriormente por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia Civil vai investigar a motivação do crime. Este é o terceiro crime de homicídio registrado em Mossoró em menos de 48h.