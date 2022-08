RN apresenta redução de 21,2% no número de acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2022

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) apresentou um estudo sobre acidentes no tráfego no estado comparando dados do primeiro semestre 2022 com 2018, cinco anos.

O trabalho estatístico apontou para uma redução de 21,2% no número de acidentes de trânsito ocorridos nas vias urbanas e rodovias do Rio Grande do Norte.

Outra informação gerada e analisada pelo setor de Estatística do Detran se refere ao número de vítimas fatais nos acidentes. Nesse caso, o comparativo do primeiro semestre de 2022 com o mesmo período de 2018 aponta para uma redução de 20,2% na quantidade de óbitos gerados em situações envolvendo o trânsito no estado.

Em números absolutos, no primeiro semestre do ano de 2018 foram registrados um total de 4.542 acidentes de trânsito. Já em 2022 esse número caiu para 3.581 acidentes.

Na situação de óbitos, os dados também revelam diminuição nesse mesmo período comparativo, sendo 281 mortes evidenciadas em 2018 contra 224 óbitos contabilizados em 2022.

O setor de Estatística do Detran informou que o trabalho estatístico apresentado pelo Órgão Estadual de Trânsito do RN reuniu dados gerados pelo próprio Detran, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU), pela Unidade Móvel de Trânsito do Tribunal de Justiça do RN, e pelo Itep.

A expectativa do Detran é que essa redução de acidentes seja ampliada nos próximos anos, já que, em abril deste ano, o Rio Grande do Norte aderiu ao Plano Nacional pela Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que tem como meta a ampliação da segurança no trânsito estadual focada em 160 ações prioritárias, que agem de maneira programada até 2028, estimulando a redução em 50% no total de mortes e lesões decorrentes de acidentes no tráfego.

O Rio Grande do Norte já se aproxima da marca de 1,5 milhão de veículos cadastrados no sistema do Detran. Atualmente a frota estadual é de 1.460.000 veículos, o que reforça a necessidade de ações que ampliem a segurança no trânsito.