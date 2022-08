Neoenergia Cosern já investiu R$ 244 milhões no sistema elétrico potiguar em 2022

A Neoenergia Cosern divulgou os resultados econômico-financeiros e operacionais referentes ao primeiro semestre de 2022.

Entre os destaques, um volume de investimentos da ordem de R$ 244 milhões no sistema elétrico potiguar, principalmente em projetos de expansão de rede. Esse valor representa um crescimento de 55% em comparação com o mesmo período de 2021 – quando foram investidos R$ 157 milhões.

Uma das obras mais importantes, inaugurada no final de maio, foi a Subestação Elétrica Pajuçara, localizada na Zona Norte de Natal. A nova central de distribuição reforçou o fornecimento de energia para 360 mil consumidores em sete bairros da capital potiguar.

Para Márcio Caires Vasconcelos, Diretor Presidente da Neoenergia Cosern, os investimentos feitos pela distribuidora no primeiro semestre podem ser percebidos na melhoria constante dos índices de qualidade de fornecimento e por meio dos reconhecimentos externos inéditos que a empresa já recebeu este ano.

“Somente neste primeiro semestre, a Neoenergia Cosern já foi reconhecida quatro vezes em premiações relevantes em nível nacional como a distribuidora com melhor gestão operacional, a melhor qualidade do fornecimento, o melhor modelo de gestão e a melhor Ouvidora do Brasil”, lembrou Márcio Caires.

“Todos esses prêmios atestam nosso compromisso diário e coletivo com a prestação de bons serviços aos potiguares”, concluiu o Diretor Presidente.

A Neoenergia Cosern também se mantém comprometida com a qualidade dos serviços, parâmetro acompanhado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor) anualizado foi de 7,41h, melhor do que o limite regulatório estabelecido pela Aneel de 10,80h. Já o FEC anualizado (Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor) registrado no mesmo período na Neoenergia Cosern foi de 2,89 vezes – melhor do que as 7,06 vezes estabelecidas pela Aneel.

Em outras palavras, estes indicadores refletem uma disponibilidade média de 99,92% no fornecimento de energia para os clientes potiguares.

A Companhia encerrou o primeiro semestre de 2022 com 1.541 mil clientes, o que corresponde ao incremento de 2,1%, equivalente a 31 mil novos consumidores em relação ao mesmo período do ano passado.