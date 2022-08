Prefeita Cinthia recupera credibilidade fiscal e Grossos sai do CAUC após 8 anos

A prefeita Cinthia Sonale comemorou nesta terça (02) a exclusão de Grossos do CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias). Esse cadastro funciona como uma espécie de “Serasa” da gestão pública e reúne pendências fiscais dos entes federativos que os impossibilitam de celebrar convênios e captar recursos de outras esferas de governo.



Grossos estava na relação dos inadimplentes do CAUC desde 2014 em virtude da falta de transparência (prestações de contas não realizadas) e dívidas milionárias acumuladas pela gestão anterior com instituições como a Receita Federal, INSS, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica e Banco do Brasil.



“Desde o primeiro dia do nosso mandato trabalhamos diuturnamente para limpar o nome do município. E conseguimos! Com dedicação e responsabilidade, foi possível estancar a fuga de recursos em razão da inadimplência histórica, devolvendo assim à cidade o direito de planejar o seu futuro sem os entraves burocráticos herdados do governo passado”, disse a prefeita.



Vale registrar que o reingresso do município no rol de prefeituras “fichas limpas” exigiu da gestora local uma série de ações voltadas para esse fim. Cinthia buscou parcelamento de débitos, quitou folha salarial em atraso, judicializou demandas administrativas e pagou dívidas elevadas deixadas pelos seus antecessores.



O esforço, contudo, foi recompensado e hoje sua administração pode celebrar convênios e potencializar a obtenção de recursos com vistas ao bom funcionamento da máquina pública e aos investimentos em novas obras.