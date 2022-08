Mais um caso suspeito de Varíola dos Macacos é registrado no RN. Desta vez, o caso foi divulgado pela Secretaria de Saúde do município de São Gonçalo do Amarante, nesta terça-feira (2). A suspeita partiu após a entrada de um paciente de 37 anos, com sintomas semelhantes aos da doença, no pronto-socorro do Hospital Belarmina Monte, na segunda-feira (1º). No mesmo dia, ele foi transferido para o Hospital Giselda Trigueiro, em Natal. Ao todo, segundo a Sesap, 21 casos suspeitos já foram notificados no estado. Destes, 2 foram confirmados e 5 continuam em investigação.

FOTO: REPRODUÇÃO