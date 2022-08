Campanhas contra poliomielite e de multivacinação começam na próxima segunda-feira, 8. A primeira será direcionada a crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e a segunda para atualização da caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos. O encerramento das duas campanhas está previsto para o dia 9 de setembro. O Dia de Mobilização Nacional, mais conhecido como Dia D, será realizado no dia 20 deste mês em todo o país.

Na próxima segunda-feira (8) serão iniciadas as campanhas de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A primeira será direcionada a crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e a segunda para atualização da caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos.

O encerramento das duas campanhas está previsto para o dia 9 de setembro. O Dia de Mobilização Nacional, mais conhecido como Dia D, será realizado no dia 20 deste mês em todo o país.

Coordenador de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Etevaldo Lima, explica como serão essas campanhas.

“A criança menor de 1 ano tem de estar em dia com a vacina da poliomielite. Se ela não estiver em dia com o esquema básico inicial nós vamos atualizar o esquema da Vip. Se ela estiver no período de receber o primeiro ou segundo reforço, que é de 1 ano e 3 meses a 4 anos ou no atraso a gente atualiza a situação e essa dose vai valer para campanha e para rotina”, iniciou.

“Já com relação à multivacinação é o que já estamos realizando nas escolas (Etevaldo se refere a campanha 'Mossoró Vacina nas Escolas'). Iniciamos antes, porém, a partir de segunda-feira estaremos também dentro da campanha nacional para atualizar a caderneta de vacinação da criança e de adolescentes até 15 anos. Se estiverem em dia com a situação vacinal, não irão tomar a vacina”, completou.

O objetivo é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina contra a poliomielite na faixa etária de um a menores de 5 anos de idade, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade e melhorar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.