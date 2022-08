Cremern promove ação para cadastramento do Certificado Digital de médicos da região Oeste

Os médicos da região Oeste do Rio Grande do Norte poderão se cadastrar gratuitamente no certificado digital do CFM, através da ação promovida pelo CREMERN na próxima sexta-feira (05) e sábado (06), em Mossoró.

Um estande estará funcionando na sexta-feira, das 8h às 21h, e no sábado das 8h às 12h, no Hotel Termas, durante a Jornada Norte-rio-grandense de Anestesiologia.

O Certificado Digital do CFM poderá ser emitido para todos os médicos adimplentes no sistema conselhal. A ferramenta é imprescindível para facilitar as atividades médicas, como: prescrever medicamentos, atestados médicos, solicitar exames, entre outros.

Anteriormente, o médico emitia o documento de identificação profissional no Conselho Regional de Medicina (CRM) e para ser reconhecido no mundo virtual deveria procurar uma autoridade certificadora para fazer a coleta dos dados biométricos e biográficos.

Agora, assim que for feita a captura da biometria no CRM, os dados são encaminhados para o PSC (Prestador de Serviço de Confiança), que realizará a validação. A partir de então, o médico já consegue emitir seu certificado digital em nuvem. Com isso, ganha tempo e reduz custos com deslocamento e atendimentos.

Com o Certificado Digital do CFM, os médicos poderão assinar digitalmente documentos médicos, agilizar os procedimentos de consulta e usar a assinatura digital na prescrição de exames e receituários – inclusive de controle especial.

O certificado também poderá ser usado na assinatura de outros documentos, como procurações e contratos, e na relação com a Receita Federal e outros órgãos governamentais. Tudo isso com a garantia de autoria, integridade e autenticidade do documento, de maneira ágil e sem a necessidade de impressão em papel.

O Certificado Digital do CFM tem validade de um ano e pode ser renovado gratuitamente por mais quatro vezes, totalizando 5 anos sem nenhum custo adicional para o médico. O próximo passo será a facilitação para o prontuário eletrônico, que em breve fará também parte do Certificado Digital.

Mais informações através do site: certificadodigital.cfm.org.br