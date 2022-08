MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 05/08/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Secretaria Municipal de Educação prorroga validade de Processo Seletivo

Guarda Municipal reforça canais de denúncia em casos de violência doméstica e familiar em Mossoró

Aposta de Mossoró leva prêmio de R$ 5,5 milhões da Mega-Sena

O Rio Grande do Norte já registrou 6.440 confirmados de Dengue no ano de 2022

Emparn registra maiores acumulados de chuva dos últimos 30 anos na região oeste do RN

Petrobras anuncia redução de R$ 0,20 no valor do diesel para as distribuidoras

Mesmo foragido, réu é condenado 12 anos de prisão no regime fechado por homicídio

Vendedora morre após colisão entre motocicleta e carroça na BR 304, em Mossoró

Jô Soares morre em São Paulo, aos 84 anos

Bolsonaro sanciona projeto que fixa piso salarial para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras

TJ-RS anula júri que condenou quatro pessoas no caso da Boate Kiss